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Herkesin merak ettiği soru canlı yayında soruldu! Deprem uzmanından yüreklere su serpen sözler

Güncel Haberler

Herkesin merak ettiği soru canlı yayında soruldu! Deprem uzmanından yüreklere su serpen sözler

Deprem Uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy'a konuk olduğu canlı yayında "Dün geceki Düzce depremi beklenen İstanbul depremini tetikler mi?" sorusu yöneltildi. Ersoy bu soruya verdiği yanıtla yüreklere su serpti.

Düzce'de bugün sabaha karşı merkez üssü Gölyaka ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremde, Düzce'de bazı köylerde ahırlar yıkıldı, evlerde hasar ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Depremde, çoğu yüksekten atlamaya bağlı olarak Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 kişi yaralandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Deprem Güncel Haberler

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