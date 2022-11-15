Her gün Taksim'e giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karşılaştığı ilginç manzarayı söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal'de meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından her gün caddeye giderek esnafla güne başlayacağı sözünü vermişti. İmamoğlu öyle de yaptı ve sözünü tuttu. Her gün caddeye giderek esnafa destek oldu.

TERÖRE KARŞI BİRLİK VURGUSU

Esnafın yanı sıra caddeyi ziyaret eden vatandaşlar ve turistlerle de sohbet eden İmamoğlu, teröre karşı moralleri yüksek tutmanın önemine dikkat çekti. İmamoğlu, teröre ve terörizme karşı omuz omuza mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına da cadde üzerinde yanıt verdi.

KARŞILAŞTIĞI İLGİNÇ MANZARAYI AKTARDI

İmamoğlu, cadde üzerinden karşılaştığı ilginç bir manzarayı da paylaştı. Karşılaştığı insanların çoğunun yabancı olduğunu belirten İmamoğlu, "Umutlandığını görüyorum. Tabii ki yasını tutuyoruz. Çok taze… Canlarımızı kaybettik. Her şeyden önce onun yasını tutuyoruz insanlarımızla birlikte. Dün, cenazelerini defnettik. Tabii yaralılarımız var. İyiye gidiyorlar hepsi hemen hemen, Allah'a şükür. Ama onun ötesinde, biz burada oldukça, dayanışma içinde oldukça… Ki ben, buna devam edeceğim uzun bir süre. Sadece içeriye dönük değil, dışarıya dönük de bu duyurularımız yapacağız. Burada, bugün belki yüz kişiyle selamlaşmışsam ellisi yabancıydı farklı ülkelerden. Hem üzüntülerini dile getirdiler hem de İstanbul'u çok sevdiklerini, keyifle dolaştıklarını dile getirdiler" dedi.