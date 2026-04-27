Her gün 25 bin adım atan çaycı, hoverboard ile çay servisine başladı

BARTIN'da işlettiği çay ocağında her gün yüzlerce çay satan Basri Akbıyık (29), yaklaşık 300 metrelik caddede 20'nin üzerinde esnafa servis yapıyor. Günde 25 binin üzerinde adım atan Akbıyık, işlere yetişemeyince hoverboard ile servis yapmaya başladı.

Orta Mahalle Kasaplar Sokak'ta çay ocağı işleten Basri Akbıyık, yaklaşık 300 metre uzunluğundaki caddede 20'nin üzerinde esnafa çay servisi yapıyor. Her gün 25 binin üzerinde adım attığı için yorulan Basri Akbıyık, dükkanına uzak mesafedeki esnafın servisin geç gelmesi ve çayın soğuk olması gibi şikayetleri de eklenince farklı bir yönteme başvurdu. Yaklaşık 1 hafta önce ginger olarak bilinen elektrikli bir hoverboard alan Basri Akbıyık, çay servisini bu araçla yapmaya başladı.

'HERKES ÇOK ŞAŞIRDI'

Aldığı aracın kendisine büyük kolaylık sağladığını belirten Basri Akbıyık, "Yaklaşık 1 yıldır burada çay ocağını işletiyorum. 300 metre mesafedeki esnafa çay getiriyoruz. Günlük adım sayısınız 25-26 binin üzerinde, bu da bizi yormaya başladı. Biz de bu yöntemi bulduk. Bununla çay dağıtırken, vatandaşlarımız ve esnafımız çok memnun kaldı. Şu anda biz de memnunuz müşterilerimiz de memnun, hoverboard'ı aldıktan sonra artık günlük adım 25 binden 5 binlere kadar düştü. Bununla çay dağıttığımı görenler öncelikle şaşırıyor sonra tebrik ediyorlar. Çünkü bununla hem dengede durup hem de çay tepsisini taşımak zorundasınız, bizim için çok büyük kolaylık oldu. Bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı