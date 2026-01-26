Haberler

Hepsiburada, karne dönemi alışveriş verilerini açıkladı

Hepsiburada, karne dönemi alışveriş verilerini açıkladı
Güncelleme:
E-Ticaret platformu Hepsiburada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sonunda ebeveynlerin eğitici ve kişisel gelişimi destekleyen ürünlere yöneldiğini açıkladı. Karne döneminde kitap, oyuncak ve teknoloji kategorilerinde önemli artışlar kaydedildi.

E-TİCARET platformu Hepsiburada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karne dönemine dair alışveriş verilerini açıkladı. Platform tarafından paylaşılan veriler, ebeveynlerin çocukların kişisel gelişimini ve yaratıcılığını destekleyen ürünlere yöneldiğini gösterdi. Hepsiburada, eğitici kitaplardan yaratıcılığı destekleyen oyuncaklara, teknoloji ürünlerinden spor malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Platform tarafından yapılan açıklamada, "Ebeveynlerin çocuklarını dijital ekranlardan uzaklaştırıp kaliteli vakit geçirmeye yönlendirmesi Hepsiburada verilerine yansıdı. Buna göre, sömestir döneminde kitap kategorisi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 37 büyüdü. Özellikle interaktif oyunlu kitaplar ve setler, en çok tercih edilen karne hediyesi oldu" denildi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"Oyuncak kategorisinde yüzde 13'lük artış kaydedilirken; artışın detayları incelendiğinde Lego serileri ve manyetik yapı blokları gibi çocukların yaratıcılığını ve el becerilerini destekleyen ürünlerin sepetlerde yer aldığı görüldü.

"Karne döneminde teknoloji kategorisine olan ilgi de devam etti. Bilgisayar satışlarında yüzde 9'luk artış görülürken, mouse ve kulaklık gibi tamamlayıcı donanımlar da karne hediyelerine eşlik etti. Spor ayakkabı ve sırt çantası gibi ürünler ise spor malzemeleri kategorisinde öne çıkan hediyeler arasında yer aldı."

