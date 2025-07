Hepatit Günü'nde Erken Tanı ve Korunma Çağrısı

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş, "28 Temmuz Dünya Hepatit Günü" kapsamında açıklama yaptı.

Altındiş, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Hepatit B ve C'nin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini, geç tanındığında ise karaciğer yetmezliği, siroz ve kansere yol açtığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerini aktaran Altındiş, "Dünyada 300 milyondan fazla kişi Hepatit B, 100 milyona yakın kişi de Hepatit C ile yaşamaktadır. Her yıl 1,1 milyon insan hepatitlere bağlı nedenlerle hayatını kaybetmektedir. Türkiye'de ise yetişkin nüfusunun yüzde 2-3'ü Hepatit B taşıyıcısıdır. Hepatit C sıklığı yüzde 0.5 civarındadır ancak çoğu kişi taşıyıcı olduğunun farkında değildir." ifadelerini kullandı.

Altındiş, hepatitlerin "sessiz katil" olarak bilindiğini, yıllarca belirti vermediğini, bu süreçte karaciğerin ciddi tahribat yarattığını bu nedenle erken tarama testleri, sessiz ilerleyen hastalıkların önlenmesi açısından hayati önem taşıdığını anlattı.

Korunmanın mümkün olduğuna değinen Altındiş, "Hepatit B'ye karşı etkili aşı mevcuttur. Hepatit C için aşı yoktur ancak erken tanıyla tamamen tedavi edilebilir. Korunmasız cinsel ilişki, enjektör paylaşımı, streil olmayan diş tedavileri veya dövme, piercing uygulamaları hepatit B ve C için başlıca bulaş yollarıdır. Son dönemlerde ruhsatsız ve hijyenik olmayan ortamlarda yapılan kozmetik, estetik ve diğer girişimsel uygulamalarla özellikle Hepatit C'nin artabileceği öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Damgalanma korkusunun yaygın olduğuna işaret eden Altındiş, hastalığın damgalanma nedeniyle çoğu zaman gizlenen, konuşulmayan, test yaptırmaktan çekinilen hastalıklar arasında yer aldığını fakat bu sessizliğin, bulaşı artırdığını, erken tanı şansını ortadan kaldırdığını ve ölümcül sonuçlara yol açtığını vurguladı.

"28 Temmuz'da kendiniz ve sevdikleriniz için harekete geçin" mottosuyla çağrıda bulunan Altındiş, şunları kaydetti:

"Her iki kişiden biri, taşıyıcı olduğunu bilmiyor. Kişiler sağlık hizmeti almaktan çekinebiliyor ya da çevresiyle paylaşamıyor. Toplumun yanlış yargıları yüzünden hastalık gizleniyor, tedavi gecikiyor. Hepatit C için aşı yok ama tedavisi var. Toplumda test yaptırma korkusu ve utanma hissi kalkmadıkça bu sessiz tehlike yayılamaya devam edecek. Bu yılki mesajımız; Hepatit utanılacak hastalık değil, test et, korun, yaşat. Bir test, bir hayat kurtarabilir." ???????