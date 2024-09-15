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Hendek'teki Fabrikada Patlama: 20 Yaralı, 1 Kişi Mahsur Kaldı

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 20 kişi yaralandı, mahsur kalan bir çalışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada patlamanın meydana geldiği silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiye ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel

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