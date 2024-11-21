Hendek'te Yangın: 1 Çocuk Hafif Yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangında, sobanın parlaması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yüzünde hafif yaralar olan bir çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, hafif yaralanan 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Rasimpaşa Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde iki katlı binanın üst katında ev sakinlerinin yakmaya çalıştığı sobanın parlaması nedeniyle yangın çıktı.
Hızla dışarı çıkan ailenin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında yüzünden hafif şekilde yaralanan çocuk ambulansla Hendek Devlet Hastanesine götürüldü.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluştu.