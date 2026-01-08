Haberler

Minibüs ile otomobil otoyolda çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale ederken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

SAKARYA'nın Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Yıldız Dertli (60) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Hendek mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GEK 18 plakalı otomobil ile aynı istikametteki 27 AKZ 677 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrasında minibüs yan yatarak sürüklendi. Kazada Yıldız Dertli olay yerinde hayatını kaybetti, B.H. (24), G.H. (52), S.D. (31) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmanın ardından 2 saat sonra ulaşım normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
