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Hendek'te Tır Devrildi, Bir Kişi Ağır Yaralandı

Hendek'te Tır Devrildi, Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir tırın taşıdığı taş kırma makinesinin devrilmesi sonucu tırda bulunan A.B. ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, tır ile taşınan taş kırma makinesinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Dikmen Mahallesi Çiğdem Yaylası mevkisinde Y.A. idaresindeki 54 KY 832 plakalı tırın ilçe merkezine taşıdığı taş kırma makinesi, araç virajı alırken kayarak kupanın üzerine devrildi. Kazada, tırdaki yolcu A.B. bulunduğu yerde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan A.B, sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
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