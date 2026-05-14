Sakarya'da fabrikada pres makinesinin altında kalan işçi öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir alüminyum fabrikasında çalışan Hüseyin Bodur, pres makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında çalışan Hüseyin Bodur (52), henüz belirlenemeyen nedenle pres makinesinin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
İşçinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gürkan Özer