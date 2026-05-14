Haberler

Sakarya'da fabrikada pres makinesinin altında kalan işçi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir alüminyum fabrikasında çalışan Hüseyin Bodur, pres makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalıştığı fabrikada pres makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında çalışan Hüseyin Bodur (52), henüz belirlenemeyen nedenle pres makinesinin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gürkan Özer
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu

Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu
Teknik serviste tamir edilen telefonun bataryası patladı

Teknik serviste korkutan patlama
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı