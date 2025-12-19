Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Haberler

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 kara yolunda bir otomobilin çarptığı O.Y. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, sürücü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylice mevkisinde E.K. yönetimindeki 34 FDD 142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan O.Y'ye çarptı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde O.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

O.Y'nin cenazesi Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü E.K. ise jandarma komutanlığına götürüldü.

Olay yeri yakınında üst geçit olması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
