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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekiplerince otobüste düzenlenen operasyonda 465 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, otobüsle uyuşturucu madde getirdiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, İstanbul'dan Hendek'e otobüsle uyuşturucu madde getirdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Anadolu Otoyolu'nun Hendek geçişinde durdurulan otobüste yapılan aramada 465 adet, yaklaşık 240 gram ağırlığında sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi. Olaya ilişkin A.G. (28) ve E.D. (18) polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Haber: Serhat YILMAZ/HENDEK(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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