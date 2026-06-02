Lastik Tamiri Yapan Genç Adam TIR'ın Körüğünün Patlaması Sonucu Ağır Yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde lastik tamiri yapan Hakkı Umut Çamurcan, TIR'ın körüğünün patlaması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde lastikçi Hakkı Umut Çamurcan (25), lastiğini tamir ettiği TIR'ın körüğünün patlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi'nde D-100 kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonundaki lastikçide meydana geldi. Lastik tamiri yaptığı sırada TIR'ın körüğünün patlaması ile oluşan basınç sonucu Hakkı Umut Çamurcan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çamurcan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Çamurcan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
