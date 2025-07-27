Hendek'te Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Hendek'te Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Enis Erdoğan, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Enis Erdoğan (23) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında D-100 kara yolu Büyükdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Enis Erdoğan idaresindeki 54 AHL 253 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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