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Hendek'te Husumet Cinayeti: Erol Korkmaz Öldürüldü

Hendek'te Husumet Cinayeti: Erol Korkmaz Öldürüldü
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, husumetlisi C.Y. tarafından tabancayla vurulan Erol Korkmaz hastanede yaşamını yitirdi. C.Y. adliyeye sevk edildi, daha önce de Korkmaz'ı bıçakla yaraladığı öğrenildi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde husumetlisi Erol Korkmaz'ı (36) öldüren C.Y., adliyeye sevk edildi. C.Y.'nin geçen yıl da Korkmaz'ı bıçakla yaralayıp, 4 ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Hendek ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi Remzi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan Erol Korkmaz, kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Şüpheli, Korkmaz'a defalarca ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Korkmaz, çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi. Korkmaz'ın cenazesi, dün Hendek'te toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında polis, silahı ateşleyenin Korkmaz'ın husumetlisi C.Y. olduğunu tespit etti. C.Y., dün yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Y., bu sabah adliyeye sevk edildi. C.Y.'nin geçen yıl da Erol Korkmaz'ı bıçakla yaraladığı ve 4 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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