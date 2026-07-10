Sakarya'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında depo bölümünde hasar oluştu, inceleme başlatıldı.
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin çalışması ile söndürüldü.
Hendek ilçesi Yenimahalle'deki geri dönüşüm fabrikasında, atık malzemelerin depolandığı bölümde, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Hendek Grup Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması ile kısa sürede söndürüldü. Malzemelerin bulunduğu bölümde hasar oluşurken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı