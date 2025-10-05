Haberler

Hendek'te Bisikletli Çocuğun Cenazesi Defnedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki bisikletli Ahmet Civelek'in cenazesi, taziyelerin kabul edildiği camide kılınan namazın ardından Uzuncaorman Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletli çocuğun cenazesi toprağa verildi.

D-100 kara yolu Kargalıhanbaba mevkisinde dün, E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cipin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren bisikletli 14 yaşındaki Ahmet Civelek'in cenazesi baba evine getirildi.

Helallik alınmasının ardından Civelek'in cenazesi, Uzuncaorman Mahallesi Merkez Camisi'ne götürüldü. Civelek'in ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından Uzuncaorman Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
