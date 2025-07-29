Hendek'te 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

Hendek'te 2 Katlı Evde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Y.T'ye ait 2 katlı evin ahşap kısmında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yanında bulunan tarlaya sıçradı. Olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi, yangın ardından söndürüldü.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2 katlı evin ahşap kısmında çıkıp, yanındaki tarlaya sirayet eden yangın söndürüldü.

Çiftlik Mahallesi 1121 Sokak'ta bulunan Y.T'ye ait 2 katlı evin ahşap bölümünde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, evin yanındaki tarlaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın dolayısıyla evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı

Gerçek ölüm nedeni 52 yıl sonra ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Serveti saymakla bitmiyor, peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.