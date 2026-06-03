Sakarya'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2 katlı ev yandı.
Dikmen Mahallesi Yamaçlı Alt Sokak'ta C.A'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına ilk müdahale mahallenin itfaiye aracı ve vatandaşlar tarafından su tankerleriyle yapıldı, iş makinesi destek verdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye erlerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz