Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Akova Mahallesi'nde Kadınlarla Buluştu

Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Hendek Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, Akova Mahallesi'nde kadınlarla programda bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programda 5 yılda yaptığı çalışmalardan bahseden Babaoğlu, yeni dönem için katılımcılardan destek istedi.

Babaoğlu, "Yine inanın, yine güvenin. Çok şükür, bize güvenen, destek olan hemşehrilerimize mahcup olmadık." ifadesini kullandı.

Akova Mahallesi'nde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Babaoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizin birçok noktasında olduğu gibi Akova'mızda da kronikleşen yağmur suyu problemine çözüm ürettik. Burada 1740 metre kapalı kanal yaptık. Yine 850 metre açık ve kapalı kanal bakımının yanı sıra 300 metre ilave açık kanal yapımı ile su taşkınlarının önüne geçtik. Asfaltlama, kilitli parke çalışmalarımız oldu. Yine bu 5 yılda yaptığımız 10 mahalle muhtarlık binasından birini Akova'da inşa ettik ve açılışını yapacağız.

Önümüzdeki dönem Hendek için çok daha verimli ve bereketli geçecek. Buna inanıyoruz ve hazırız. Milletvekilimiz burada, ilçe başkanlarımız burada, Cumhur İttifakı olarak Hendek için, Sakarya için, Türkiye için kenetlenmiş durumdayız."

"Akova'ya sosyal yaşam merkezi yakışır"

Kadınların taleplerini de dinleyen Babaoğlu, "Bu dönem 10 mahallemizde 10 nitelikli sosyal yaşam merkezini hayata geçirdik. Bir sosyal yaşam merkezi de Akova'ya yakışır, planlamaya alacağız. Asfaltlamayla alakalı talimat vereceğim; bölge incelensin, gereği yapılır. Sağlık Ocağı konusunda Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçer, takip ederiz. Hendek Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yaparız." bilgisini paylaştı.

Programa katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan da Babaoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hendek ilçemize çok önemli hizmetler yapıldığına şahidiz. Bu hizmetlerin ve Cumhur İttifakı birlikteliğinin çok büyük teveccüh göreceğine ve 31 Mart'ta oy patlamasına dönüşeceğine inanıyorum. Turgut Başkan, inşallah önümüzdeki dönemde hizmet etmeye, Hendek'in gelişmesine öncülük etmeye devam edecek. Milletvekilleri olarak, Cumhur İttifakı olarak adayımız Turgut Babaoğlu'na bizler de güç ve destek vereceğiz."

Programa, Başkan Babaoğlu'nun eşi Esra Babaoğlu, MHP Sakarya KAÇEP Başkanı Elif Uzun Saral, MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, kadın kolları ve Akova Mahalle Muhtarı Ramazan Kaya da katıldı.

Babaoğlu, program sonrası Milletvekili Erdoğan ile esnaf ziyaretinde bulundu.