Birlik ve Dayanışma Sendikası'ndan Hemşireler Günü Açıklaması: "Güvenli Çalışma Ortamı İstiyoruz"

Birlik ve Dayanışma Sendikası MYK Üyesi Ebe Hemşire Melike Sigeze, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşulları ve taleplerini dile getirdi. Sigeze, güvenli çalışma ortamı, insanca yaşamaya yetecek ücret ve mesleki saygı istediklerini vurguladı.

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası MYK Üyesi Ebe Hemşire Melike Sigeze, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşulları, düşük ücret politikaları, şiddet riski ve artan tükenmişlik sorunlarına dikkati çekti. Sigeze, "Bizler alkış değil güvenli çalışma ortamı, insanca yaşamaya yetecek ücret ve mesleki saygı istiyoruz" dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Birlik ve Dayanışma Sendikası MYK Üyesi Ebe Hemşire Melike Sigeze, hemşirelerin ve ebelerin çalışma koşullarının her geçen gün ağırlaştığını belirterek, sağlık sisteminde koruyucu sağlık hizmetlerinin geri plana itildiğini savundu.

Sigeze, özellikle deprem bölgesinde görev yapan sağlık çalışanlarının hala zor koşullar altında hizmet vermeye devam ettiğini ifade ederek, "Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala konteynerlerde sağlık hizmeti vermeye çalışan arkadaşlarımız var. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda insan sağlığı için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Hastanelerde uzun nöbet sürelerinin, aile sağlığı merkezlerinde ise baskı, mobbing ve maaş kesintisi tehdidinin sağlık çalışanlarını yıprattığını dile getiren Sigeze, hemşirelik mesleğinin sağlık sisteminin temel taşı olmasına rağmen emeklerinin görünmez hale geldiğini söyledi.

Düşük ücret politikalarının yalnızca kamuda değil özel sektörde de hemşire emeğini değersizleştirdiğini kaydeden Sigeze, "İnsan hayatına doğrudan dokunan, ağır sorumluluk taşıyan bir mesleğin üyeleriyiz. Buna rağmen geçim kaygısı, tükenmişlik ve değersizlik hissiyle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde asli görevin koruyucu sağlık hizmeti olduğunu vurgulayan Sigeze, sahada sağlık çalışanlarının yoğun bürokratik işlemler nedeniyle mesleklerini yapmakta zorlandığını belirtti. Sigeze, "Toplumun sağlıklı kalması için çalışmamız gerekirken, giderek artan kayıt ve işlem yükü nedeniyle koruyucu sağlığın özü kayboluyor" dedi.

"SOYUNMA ODASI YOK"

Çalışma ortamlarına ilişkin de eleştirilerde bulunan Ebe Hemşire Sigeze, bazı aile sağlığı merkezlerinde sağlık çalışanlarının havasız, rutubetli ve yetersiz alanlarda görev yaptığını söyledi ve "Forma zorunlu tutuluyor ancak birçok yerde soyunma odası bile bulunmuyor. Sağlık çalışanının sağlığı çoğu zaman görmezden geliniyor" diye konuştu.

Performans sisteminin sağlık çalışanları üzerinde baskı oluşturduğunu savunan Sigeze, kontrol dışı nedenlerle maaş kesintisi tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, sağlık hizmetinin cezalandırma sistemiyle değil destekleyici politikalarla güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hemşireler Günü'nde taleplerini de sıralayan Sigeze, sağlık çalışanlarının emeğinin korunmasını, ücretli izin haklarının eksiksiz verilmesini ve sağlıkta şiddete karşı etkili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi. Birlik ve Dayanışma Sendikası MYK Üyesi ebe hemşire Melike Sigeze, "Bizler alkış değil; güvenli çalışma ortamı, insanca yaşamaya yetecek ücret, mesleki saygı ve gerçekten koruyucu sağlığı önceleyen bir sistem istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
