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Şanlıurfa'da Hemşire Kılığına Girerek Bebek Kaçırmaya Çalışan Kadın Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kılığına girerek bebek kaçırmaya çalışan H.İ.Ö. gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kılığına girerek bebek kaçırmaya çalışan H.İ.Ö. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni doğan servisinde meydana geldi. İddiaya göre H.İ.Ö. isimli kadın, hemşire kıyafeti giyerek hastaneye girdi. Yeni doğan servisine gelen H.İ.Ö. bir bebeği kucağına alarak servisten çıkarmaya çalıştı. Durumu fark eden görevli hemşirelerin müdahalesi üzerine paniğe kapılan kadın, kucağındaki bebeği bırakarak hastaneden kaçtı. Olayın ardından hastane personeli tarafından kısa süreli kovalamaca yaşanırken, şüpheli izini kaybettirdi.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli H.İ.Ö. gözaltına alındı. H.İ.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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