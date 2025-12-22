Arı kovanlarına ulaşmaya çalışan ayı kamerada

RİZE'nin Hemşin ilçesinde arıcılık yapan Şefik İnce'nin kurduğu fotokapana, bir ayının kovanlara ulaşmak için direğe tırmanmaya çalıştığı anlar yansıdı.

Hemşin ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Pazar, Hemşin ve Çayeli ilçelerinin kesişim noktasında bulunan Ceğalver Dağı'ndaki kendisine ait arı kovanlarını kontrol eden Şefik İnce, fotokapan görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir ayının, kovanlara ulaşmak için direğe tırmandığı ancak ulaşamayınca da bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Kendisine ait toplam 30 arı kovanı bulunduğunu belirten İnce, ayıların zaman zaman bu alanlara geldiğini ancak yüksek direkler üzerine kurduğu platform sayesinde kovanların zarar görmediğini söyledi.