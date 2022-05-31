Helikopter düştüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi (3) - Haberler

Helikopter düştüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi (3)
Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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VALİ YAVUZ AÇIKLAMA YAPTI Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Körfez ilçesinde helikopterin düştüğü yönünde gelen ihbarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
VALİ YAVUZ AÇIKLAMA YAPTI
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Körfez ilçesinde helikopterin düştüğü yönünde gelen ihbarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Yavuz, "İlimiz Körfez ilçesinde bir helikopterin düştüğüne dair yapılan ihbarla ilgili teknik imkanlar kullanılmış, AFAD ve güvenlik birimlerimizce arazide arama faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel