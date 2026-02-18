Haberler

Hekimsen, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile 'Hekimlik Meslek Kanunu' ve Hekim Haklarını Görüştü

HEKİMSEN Başkanı Adil Kurban ve yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek Hekimlik Meslek Kanunu ve hekim hakları gibi önemli konuları gündeme getirdi.

(ANKARA) - Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) Başkanı Adil Kurban ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. HEKİMSEN'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Hekimlik Meslek Kanunu ve hekim hakları Bakanlık gündemindeydi. Bir saati aşkın süren görüşmede sahadan aldığımız somut verileri doğrudan ilettik" denildi.

HEKİMSEN'in, sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hekimlik Meslek Kanunu ve hekim hakları Bakanlık gündemindeydi. Başkanımız Adil Kurban liderliğinde HEKİMSEN Yönetim Kurulu ve kurucu üyelerimizle birlikte Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret ettik. Bir saati aşkın süren görüşmede sahadan aldığımız somut verileri doğrudan ilettik: Hekimlik Meslek Kanunu, hekimlerimizin özlük hakları, malpraktis uygulamalarında yaşanan sorunlar, Aile Hekimliği sisteminde yapısal problemler, SBAHBS kapsamında teknik ve idari aksaklıklar. Sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için çözümün diyalog, istişare ve ortak akıl ile mümkün olduğuna inanıyor, sonuç odaklı iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA
