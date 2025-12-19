Haberler

2. Geleneksel Hekimsen Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

Hekimsen, sağlık alanında başarılı bilimsel çalışmaları ödüllendirmek amacıyla düzenlediği '2. Geleneksel Hekimsen Bilim Ödülleri' töreninde, Acil Tıp, Aile Hekimliği, Psikiyatri ve Geleneksel Tıp alanlarında ödüller verildi.

Hekimsen'in, sağlık alanında özveriyle görev yapan ve toplum sağlığına katkı sunan hekimleri onurlandırmak amacıyla düzenlediği "2. Geleneksel Hekimsen Bilim Ödülleri" sahiplerini buldu.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen törende, Acil Tıp, Aile Hekimliği, Psikiyatri ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanlarında yürütülen başarılı bilimsel çalışmalar ödüllendirildi.

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban burada yaptığı konuşmada, "Geçen sene sadece 3 ödül verebilmiştik, bu yıl bunu 5'e çıkardık. Gelecek yıl inşallah bütün tıp branşlarını kapsayacak. Diş hekimliği buna dahildir." dedi.

Ödüllerin kişilere değil doğrudan bilimsel çalışmalara verildiğini vurgulayan Kurban, "Biz yeniliklere önem veriyoruz. Bir şeyi geliştirmeye önem veriyoruz. Çünkü davamız, tıbbı aynı zamanda bilimi, ülkemizde yapabileceğimiz her şeyi zirvelere çıkarmak için mücadele etmek." diye konuştu.

Türkiye'nin köklü bir tıp geleneğine sahip olduğunu belirten Kurban, bu birikimin modern tıpla entegre edilmesi ve geleneksel tıp uygulamalarından yararlanılması gerektiğini ifade etti.

Kurban, bilimsel üretimin teşvik edilmesinin önemine işaret ederek, "Meslektaşlarımızı onore ederek, teşvik ederek, onlara değer verildiğini hissettirerek bilimi güçlendirmek istiyoruz. Bir çalışma ne kadar değerli olursa olsun, kimse ona değer vermezse karşılığı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, ödüle layık görülen hekim ve akademisyenlere hediye takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
