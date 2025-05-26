Hekimhan'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 70 yaşındaki sürücü Bekir Arıbal hayatını kaybetti. Traktör, Sarıkız Mahallesi'nde devrildi, sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye taşıdı fakat müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Bekir Arıbal'ın (70) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Sarıkız Mahallesi'nde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.???????
Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel