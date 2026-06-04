Hekimhan'da öğrenciler yaptıkları maket uçakları sergiledi
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ortaokul öğrencileri, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ersin Coşkun rehberliğinde KAAN, Kızılelma ve ANKA'nın maketlerini hazırlayarak okul bahçesinde sergiledi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ortaokul öğrencilerinin yaptığı uçak maketleri sergilendi.
Sakarya Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ersin Coşkun'un rehberliğinde Türkiye'nin yerli ve milli havacılık projelerinin maketlerini hazırladı.
Öğrenciler tarafından yapılan yerli ve milli hava araçları KAAN, Kızılelma ve ANKA'nın maketleri okul bahçesinde sergilendi.
Sergi, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ilgi gördü.
Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar