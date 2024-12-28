Hekimhan'da Göçük Altında Ceset Bulundu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde evin odun deposu olarak kullanılan bölümünün göçüğünde ceset bulundu.

Dereköy Mahallesi'nde engelli kız kardeşi ile birlikte ikamet eden İbrahim Alıcı'dan yakınları 3 gün haber alamadı.

Daha sonra kırsal mahallede yaşayan Alıcı'nın evine giden yakınları odunluğun çöktüğünü, gördü.

Göçük altında Alıcı'yı görenler, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Alıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alıcı'nın cansız bedeni itfaiye ekiplerince göçük altından çıkarıldı.