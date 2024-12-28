Hekimhan'da Göçük Altında Ceset Bulundu
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde odun deposunda meydana gelen göçükte, engelli kız kardeşi ile yaşayan İbrahim Alıcı'nın cesedi bulundu. Yakınlarının 3 gün haber alamadığı Alıcı'nın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından göçük altından çıkarıldı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde evin odun deposu olarak kullanılan bölümünün göçüğünde ceset bulundu.
Dereköy Mahallesi'nde engelli kız kardeşi ile birlikte ikamet eden İbrahim Alıcı'dan yakınları 3 gün haber alamadı.
Daha sonra kırsal mahallede yaşayan Alıcı'nın evine giden yakınları odunluğun çöktüğünü, gördü.
Göçük altında Alıcı'yı görenler, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Alıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Alıcı'nın cansız bedeni itfaiye ekiplerince göçük altından çıkarıldı.