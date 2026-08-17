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Malatya'da Sel ve Taşkın: Tarım Arazileri ve Kayısılar Zarar Gördü

Malatya'da Sel ve Taşkın: Tarım Arazileri ve Kayısılar Zarar Gördü
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Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'nde iki gün süren aşırı yağışlar, sel ve taşkına neden oldu. Tarım arazileri, evler, ahırlar ve kurutulmak üzere sergilenen kayısılar zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'nde iki gün boyunca etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen sel ve taşkın, tarım arazileri ile ev ve ahırlarda zarara yol açtı. Yağıştan kurutulmak üzere sergenlere bırakılan kayısılar da etkilendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'nde etkili olan aşırı yağışlar, tarımsal üretimde zarara neden oldu. İki gün süren yağışların ardından oluşan sel ve taşkın nedeniyle tarım arazileri, bazı ev ve ahırlar ile sergenlerde kurutulmaya bırakılan kayısılar zarar gördü.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Hekimhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Aslan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Halil Yanardağ ve Kocaözü Mahallesi Muhtarı Serkan Coşkun, yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Heyet, yağış ve taşkından etkilenen tarım arazilerinin yanı sıra sergenlerde kurutulmak üzere bekletilen ve yağış nedeniyle zarar gören kayısı ürünlerini de yerinde inceledi.

Üreticilerle görüşen İl Tarım ve Orman Müdürü Akar, bölgede yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Akar, saha incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Çalışmalar kapsamında, yağışlardan etkilenen alanlarda hasar tespit ve değerlendirme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Üreticilerimizle de bir araya gelip, meydana gelen zararları yerinde değerlendirerek gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Aşırı yağışlardan etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA
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