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Hekim Birliği'nden sağlıkta şiddet mağduru hekimler için dijital anma duvarı

Hekim Birliği'nden sağlıkta şiddet mağduru hekimler için dijital anma duvarı
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Hekim Birliği, sağlıkta şiddet sonucu yaşamını yitiren hekimlerin anısını yaşatmak ve sağlıkta şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "Bir An Değil, Daima Hatırımızda" adlı dijital anma duvarını hayata geçirdi.

(ANKARA) - Hekim Birliği, sağlıkta şiddet sonucu yaşamını yitiren hekimlerin anısını yaşatmak ve sağlıkta şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "Bir An Değil, Daima Hatırımızda" adlı dijital anma duvarını hayata geçirdi.

Hekim Birliği, sağlıkta şiddet nedeniyle yaşamını yitiren hekimlerin hatıralarını yaşatmak ve sağlıkta şiddete karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Bir An Değil, Daima Hatırımızda" isimli dijital anma duvarı oluşturdu.

Hekim Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, dijital anma duvarında sağlıkta şiddet sonucu hayatını kaybeden hekimlerin isimleri ve vefat yıllları özel bir takvim üzerinden ziyaretçilere sunuluyor. Ziyaretçiler, anma tarihlerini inceleyebiliyor ve hekimlerin anısına dijital karanfil bırakabiliyor. Projede dijital karanfil bırakan ziyaretçiler için isimlerine özel bir anı kartı hazırlanıyor. Kartlar PNG veya JPG formatında indirilebilirken, girilen isimlerin hiçbir şekilde kaydedilmediği, yalnızca kişisel anı kartının hazırlanması amacıyla kullanıldığı belirtildi.

"HAYATINI KAYBEDEN MESLEKTAŞLARIMIZI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Açıklamada, "Sağlık hizmeti sunarken şiddet sonucu hayatını kaybeden meslektaşlarımızı unutmadık, unutturmayacağız. Bu anma duvarı yalnızca geçmişi hatırlatan bir çalışma değil; sağlıkta şiddetin sona ermesi için taşıdığımız ortak sorumluluğun da simgesidir. Bırakılan her dijital karanfil, meslektaşlarımızın hatırasına duyulan saygının ve şiddetsiz bir sağlık ortamı talebimizin ifadesidir" denildi.

"Bir An Değil, Daima Hatırımızda" anlayışıyla hayata geçirilen projenin, sağlıkta şiddet nedeniyle yaşamını yitiren hekimlerin isimlerini toplumsal hafızada yaşatmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, Hekim Birliği'nin sağlık çalışanlarının güvenli koşullarda görev yapabildiği ve hiçbir hekimin şiddet nedeniyle hayatını kaybetmediği bir gelecek için mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA
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