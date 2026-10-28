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Heihe Limanı, Çin-Rusya arası mevsimlik hoverkraft seferlerini başlattı, tek yön 2 dk

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Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Heihe Limanı, salı günü Çin ile Rusya arasında yolcu taşımacılığı yapmak üzere mevsimlik hoverkraft seferlerini başlattı. İki ülke arasındaki tek yönlü seferler yaklaşık iki dakika sürüyor.

HEIHE, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Heilongjiang Nehri'nde ilerleyen hoverkraft, 27 Ekim 2026.

Heilongjiang Nehri'ndeki Heihe Limanı, salı günü Çin ile Rusya arasında yolcu taşımacılığı yapmak üzere mevsimlik hoverkraft seferlerini başlattı. İki ülke arasındaki tek yönlü seferler yaklaşık iki dakika sürüyor. (Fotoğraf: Zhao Donglai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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