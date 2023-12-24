Hefei ile Osaka arasındaki yolcu uçuşları yeniden başladı

HEFEİ, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei ile Japonya'nın Osaka kenti arasındaki yolcu uçuşları Cumartesi günü yeniden başlatıldı.

Bu, Hefei'den Kuzeydoğu Asya'ya bu tür uçuşların 2020'de askıya alınmasından bu yana yeniden başlatılan ilk uluslararası yolcu rotası.

Hefei Xinqiao Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre uçuş, Capital Havayolları tarafından Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek.

Havayolu şirketine göre, gidiş uçuşu Hefei'den saat 11.10'da havalanacak ve yerel saatle 14.50'de Osaka'ya ulaşacak. Dönüş uçuşu ise Osaka'dan yerel saatle 15.50'de kalkacak ve 18.30'da Hefei'ye ulaşacak.

Hefei şu ana kadar Singapur, Tayland, Vietnam, Japonya ve Çin'in Hong Kong ve Makao bölgelerinden oluşan altı uluslararası ve bölgesel hava rotasında direkt uçuşları yeniden başlattı.