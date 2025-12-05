Albüm: Çin'in Hefei Kentindeki Yeni Nesil Merkezde İnsansı Robotlar Eğitim Alıyor

HEFEİ, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan insansı robotlara yönelik veri toplama ön eğitim merkezinde fiziksel simülasyon, sanal gerçeklik ve büyük veri modelleme gibi ileri teknolojiler kullanılarak robotların hem hassas bileşenlerin taşınması gibi endüstriyel işleri hem de günlük ev içi hizmetleri içeren çeşitli görevlere uyum sağlaması hedefleniyor. Bu şekilde, araştırma ve geliştirme süreçleri kısaltılırken maliyetler de düşürülüyor.

Yapılandırılmış eğitim programları ve değerlendirme sistemleri sunan merkez, çok sayıda şirketin robotlarını burada test etmesini sağlayarak bölgedeki robotik ekosistemine önemli bir katkı sunuyor.