Hefei, Akıllı Robot Endüstrisini Destekliyor

Hefei, Akıllı Robot Endüstrisini Destekliyor
Çin'in Hefei kenti, son yıllarda akıllı robot endüstrisinin gelişimini desteklemek için aktif adımlar atıyor. Kentte, 190 işletmeden oluşan kapsamlı bir robotik araştırma, geliştirme ve üretim sistemi bulunuyor.

HEFEİ, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei, son yıllarda akıllı robot endüstrisinin gelişimini aktif şekilde destekliyor. Kent, şu anda 190 ilgili işletmeden oluşan robotik araştırma, geliştirme ve üretimine yönelik tam zincirli bir endüstriyel sisteme ev sahipliği yapıyor.

500
