Hefei, Akıllı Robot Endüstrisini Destekliyor

HEFEİ, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei, son yıllarda akıllı robot endüstrisinin gelişimini aktif şekilde destekliyor. Kent, şu anda 190 ilgili işletmeden oluşan robotik araştırma, geliştirme ve üretimine yönelik tam zincirli bir endüstriyel sisteme ev sahipliği yapıyor.