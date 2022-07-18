Hdp'li Koçyiğit'ten Bakan Ersoy'a: "Bakanlığınızın Cengiz Holding Tarafından Sürdürülen Talan Projeleri Hakkında Bir Soruşturması Var Mıdır?" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hdp'li Koçyiğit'ten Bakan Ersoy'a: "Bakanlığınızın Cengiz Holding Tarafından Sürdürülen Talan Projeleri Hakkında Bir Soruşturması Var Mıdır?"

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Hdp'li Koçyiğit'ten Bakan Ersoy'a: 'Bakanlığınızın Cengiz Holding Tarafından Sürdürülen Talan Projeleri Hakkında Bir Soruşturması Var Mıdır?'

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit; Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in, Bodrum Cennet Koyu'ndaki araziyi Özelleştirme İdaresi'nden satın almasını TBMM gündemine taşıdı. Kılıç Koçyiğit, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Bakanlığınızın Cengiz Holding tarafından bilhassa kültür, tabiat, sit ve koruma alanları içerisinde sürdürülen talan projeleri hakkında bir soruşturması var mıdır?” sorusunu yöneltti.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit; Cengiz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in, Bodrum Cennet Koyu'ndaki araziyi Özelleştirme İdaresi'nden satın almasını TBMM gündemine taşıdı. Kılıç Koçyiğit, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Bakanlığınızın Cengiz Holding tarafından bilhassa kültür, tabiat, sit ve koruma alanları içerisinde sürdürülen talan projeleri hakkında bir soruşturması var mıdır?" sorusunu yöneltti.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Cengiz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in, Bodrum Cennet Koyu'ndaki araziyi Özelleştirme İdaresi'nden satın aldığı yönündeki haberleri TBMM gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırlayan Kılıç Koçyiğit, şu soruları sordu:

"-Bodrum Cennet Koyu'nda yer alan 678 bin metrekarelik arazinin Cengiz Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alındığı haberi doğru mudur?

-Söz konusu proje alanı, 'kültür varlıkları', 'tabiat varlıkları', '3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı' ve 'koruma alanı' içerisindeyken projeye hangi hukuksal gerekçe ile onay verilmiştir?

-Danıştay 13'üncü Dairesi, 700 dönümlük kamu arazisinin özelleştirme kararını daha önce iki kez iptal etmişken şu an bu satın alım işleminin yapılabilmesinin hukuksal dayanağı nedir?

-Bakanlığınızın Cengiz Holding tarafından bilhassa kültür, tabiat, sit ve koruma alanları içerisinde sürdürülen talan projeleri hakkında bir soruşturması var mıdır? Varsa şimdiye dek açılan soruşturmaların kaçı firma aleyhine sonuçlanmıştır?

-Bodrum'da yaşayan halkın bu projeye mutlak suretle karşı çıktığından ve konu hakkında başlatılan imza kampanyasına yaklaşık 50 bin kişinin destek sunduğundan haberdar mısınız?

-Doğaya ve yaşama karşı geliştirilen bu projenin durdurulması konusunda bir adım atılacak mıdır?

-Türkiye'de şimdiye dek Özelleştirme İdaresi tarafından satılığa çıkartılan alanların sayısı kaçtır ve satılmalarındaki hukuksal dayanak nedir? Bu alanların kaçı koruma bölgesi olarak adlandırılmaktadır?"

ANKA / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Mehmet Nuri Ersoy Cengiz holding Bodrum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title