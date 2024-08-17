HDP Danışma Kurulu Üyesi Tarık Ziya Ekinci'nin Cenazesi Diyarbakır'a Gönderildi
HDP Danışma Kurulu üyesi Tarık Ziya Ekinci'nin cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından defnedilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi. Ekinci için Üsküdar Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi ve cenaze namazına siyasetçiler ve yakınları katıldı.
HDP Danışma Kurulu üyesi Tarık Ziya Ekinci'nin cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından defnedilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.
Önceki gün 99 yaşında hayatını kaybeden Ekinci için Üsküdar Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazına, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski CHP genel başkanlarından Hikmet Çetin, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile Ekinci'nin yakınları katıldı.
Ekinci'nin cenazesi, buradaki törenin ardından yarın defnedileceği Diyarbakır'a gönderildi.