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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Tasfiyedeki fonlarda 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödeme yapıldı, 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını aldı"

Kaynak: AA