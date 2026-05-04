Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyondaki Yükselişin Geçici Olduğunu Değerlendiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nisan ay enflasyonunu değerlendirdi. Şimşek, nisan ayında enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık ise yüzde 32,4 gerçekleştiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA