Hazarbaba Dağı kış tırmanışında zirveye çıkılamadı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağı'nda düzenlenen kış tırmanışında dağcılar, etkisini artıran kar yağışı, tipi, sis ve rüzgar nedeniyle tırmanışı tamamlamadan dönüş kararı aldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu üyelerinden oluşan Mardin Dağcılık Kulübü ile Dicle Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağı'na düzenlediği 'Hazarbaba Dağı Kış Tırmanışı'na 11'i kadın, 27'si erkek olmak üzere 38 dağcı katıldı. Dağcılar, aynı gün içinde etkisini artıran kar yağışı, tipi, sis ve rüzgar nedeniyle tırmanışı tamamlamadan dönüş kararı aldı.

'EN İYİ DAĞCI, DAĞDAN SAĞ SALİM İNEN DAĞCIDIR'

Türkiye Dağcılık Federasyonu lisanslı sporcusu Mehmet Fatih Aktürk, hava koşullarının ağırlaşması nedeniyle güvenlik önceliğiyle geri döndüklerini belirterek, "Hazarbaba Dağı Kış Tırmanışı kar yağışı, tipi, sis ve rüzgar altında yarı yoldan geri dönüş kararı alınarak başarıyla tamamlanmıştır. Bizler açısından Hazarbaba Dağı Kış Tırmanışı gerçek anlamda bir dağcılık deneyimi oldu. Sporcu arkadaşlarımızın dağın gerçek yüzü olan kar, fırtına ve tipiyle mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu hepimiz hep beraber gözlerimizle yaşayarak şahit olduk. Zirveye giderken en kritik yer olan yaklaşık 500 metrelik yan geçişte hem çığ riski hem de karın altı buz tuttuğu için olası bir facia ve düşme olayı kaçınılmazdı. Allah korusun yan geçişin altı tamamen uçurum olduğu için ani bir kayma, ayak burkulması ya da soğuk havadan dolayı oluşacak olan hipotermiden dolayı bir arkadaşımızın başına bir olay gelseydi, arama kurtarma operasyonu ve tahliye işlemi çok zor olacaktı. Bu bir dağcılık ve federasyon kuralıdır; en iyi dağcı, dağdan sağ salim inen dağcıdır" dedi.

