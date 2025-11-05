Hazar Gölü'nde Periyodik Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Elazığ'da Hazar Gölü çevresindeki periyodik temizlik çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ekiplerin bu sezon 6'ncısı yaptığı çalışmalarda, 30 personel ve 10 araçla yaklaşık 10 ton çöp toplandığı belirtildi.

Hazar Gölü'nün doğal güzelliğinin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

Bölge açısından hem turistik hem de ekolojik değere sahip gölün korunması noktasında vatandaşlarında duyarlılık göstermesi istendi.