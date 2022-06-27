Hazar Gölü'nde günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'de derinliği ile ilk sıralarda yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nde dağların arkasından batan güneş, kızıllığı ve tepesindeki bulutlar ile eşsiz bir manzara oluşturuyor. Havaların ısınmasıyla özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih ediyor. İki ada ve batık kenti bulunan Hazar Gölü'nde güneşin batması ve vatandaşların silueti kartpostallık görüntüler oluşturuyor.