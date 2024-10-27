Hazar Gölü'nde Çevre Temizliği Yapıldı

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla göl kıyısında başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

Gölün sahil şeridinde 25 kişilik bir ekiple kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmada plastik, cam şişe, naylon, sigara izmariti, kağıt ve piknik atıkları toplandı.

Toplanan 5 ton çöp, katı atık depolama tesislerine gönderildi.

Göl çevresinde piknik ya da gezinti yapan vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlı olması yönünde çağrı yapıldı.