Hazar Gölü, Karla Kaplı Manzarası ile Göz Dolduruyor
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, son günlerdeki kar yağışı ile çevresi beyaza bürünen Hazar Gölü, doğal güzellikleri ve kar manzarası ile ziyaretçileri kendine çekiyor. Dronla çekilen görüntüler, gölün etkileyici manzarasını gözler önüne seriyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çevresi karla kaplı Hazar Gölü, dronla görüntülendi.
Kentte son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, bölgenin önemli turizm destinasyonlarından Hazar Gölü'nün çevresini beyaza bürüdü.
Yaklaşık 81 kilometrekare yüzey alanına sahip göl, etrafını çevreleyen karla kaplı dağların oluşturduğu doğa manzarası ile ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Mavi ile beyazın buluştuğu manzarayı görmek isteyen ziyaretçiler, hafta sonunu göl kıyısındaki turistik tesislerde geçirdi.
Ziyaretçiler, göl çevresinde gezinti ve piknik yaptı.???????
Göl ve çeresindeki kar manzarası dronla görüntülendi.