Hayvanseverlerden Belediye Önünde Açıklama

HAYVANSEVERLERDEN BELEDİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Öğle saatlerinde Altındağ Belediyesi önünde toplanan bir grup hayvansever, ilçedeki barınak yakınlarında köpek ölüleri bulunmasına tepki gösterdi. Hayvanseverler adına konuşan Birgül Kızılırmak, dün belediyeye ait barınağa gittiğini ve buradaki görevlilerin panik içinde olduğunu öne sürerek, "Ben arka tarafı görmek istedim ama bütün ışıklar kapatılmıştı. Bizim görmememiz için her şey yapılmıştı. Arka tarafa dolandım. Bu benim iddiamdır; alandaki köpekler kesici ya da delici maddelerle vurularak öldürülmüşler. Yavru köpekler poşetlere konularak, havasız bırakılarak öldürülmüşler. Kiminin patisi kopmuş, kiminin kafası kopmuş. Hayvanların çoğunun hala kanaması devam ediyordu" dedi. Hayvanseverler, açıklamanın ardından dağıldı.