Hayvanlarını otlatırken karda mahsur kalan kadın, 4 saatte kurtarıldı - Haberler

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Hayvanlarını otlatırken karda mahsur kalan kadın, 4 saatte kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Deniz Başlı - Güncel
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Hayvanlarını otlatırken karda mahsur kalan kadın, 4 saatte kurtarıldı

ARDAHAN'ın Damal ilçesine bağlı Tepeköy'de, 20 ineğini otlatmaya götüren ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Nargüzel Mera (65), jandarma ekiplerince 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

ARDAHAN'ın Damal ilçesine bağlı Tepeköy'de, 20 ineğini otlatmaya götüren ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Nargüzel Mera (65), jandarma ekiplerince 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Damal ilçesine bağlı Tepeköy'de yaşayan Nargüzel Mera, 5 Mayıs günü sabah saatlerinde 20 ineğini otlatmak amacıyla araziye götürdü. Kar yağışı nedeniyle Mera'dan haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Damal Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepeköy ve çevresinde araştırma yaptı. Yaklaşık 4 saat arama yapan jandarma, Nargüzel Mera'yı karlı arazide hayvanlarıyla bularak köyüne ulaştırdı. Mera ve yakınları, jandarmaya teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Güncel

Jandarma, Tepeköy, kar, Güncel, Haberler

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