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Cinayet Soruşturmasında 4 Gözaltı, 1 Tutuklama

Cinayet Soruşturmasında 4 Gözaltı, 1 Tutuklama
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4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIGülay Akgün Mutlu'nun, silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada bugün yakalanan şüpheli ağabey Kenan A. ile birlikte A.A., S.D., F.B. ve C.Y. isimli şüphelilerin de ‘suçluyu kayırma’ suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Gülay Akgün Mutlu'nun, silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada bugün yakalanan şüpheli ağabey Kenan A. ile birlikte A.A., S.D., F.B. ve C.Y. isimli şüphelilerin de 'suçluyu kayırma' suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu arada soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli K.Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Hüseyin Samet ÖKSÜZ/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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