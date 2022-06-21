Hayvanat bahçesinin sakinlerine uzun zaman sonra ilk ziyaret

Hayvanat bahçesi

Hayvanat bahçesini ziyaret edenler

Hayvanat bahçesindeki hayvanlar

Valkovsky Vladimir Vasilyevich ile röportaj

Anna Peregenets ile röportaj HARKİV (/AA) - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, Harkiv'deki hayvanat bahçesinde barınan hayvanları da olumsuz etkiliyor. Bomba sesinden ürken hayvanat bahçesinin sakinlerini sakinleştirmek isteyen uzmanlar, müzik yayını ve su sesini kullanarak hayvanların psikolojilerini düzeltmeye çalışıyor.

Savaşın başından bu yana kapılarını ilk kez ziyaretçilerine açan Harkiv Hayvanat Bahçesi, 16 hektarlık bir arazi üzerine kurulu. Yüz seksen hayvan türüne ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde savaşla ilgili seslerin duyulmaması için kapalı alanlar, iyice izole edilmiş durumda. Camların önüne saman balyaları dizilmiş ve uçak sesleri duyulmasın diye her tarafta müzik yayını yapılıyor. Çeşme ve şelaleler yirmi dört saat boyunca akıtılıyor. Uluslararası standartlara uymak için çok zorlandıklarını ifade eden hayvanat bahçesi yetkilileri, Çek Cumhuriyeti ve Romanya gibi komşu ülkelerden lojistik destek aldıklarını ve bu sayede hayvanların sağlıklı kaldıklarını söyledi. Bazı hayvanları gıda krizi ve bomba seslerinin olumsuz etkisi yüzünden Harkiv'den tahliye ettiklerini belirten yetkililer, yetişmiş zoolog sıkıntısı yaşadıklarını vurguladı. Savaşın Ukrayna'nın Donbas bölgesine kayması nedeniyle Harkiv şehir merkezi, yavaş yavaş sakin günlerine geri dönüyor. Hayvanat bahçesi, ziyaretçilerini tekrar ağırlamaya başladı. Şempanze, su aygırı, kuğu, kumru, penguen, pelikan, devekuşu gibi hayvanlar, insanlara karşı artık ilgili davranıyor. Beslenme konusundaki problemler ortadan kalktı.