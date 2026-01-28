Haberler

Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, çalılık alana hayvan kemikleri atan 2 şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı. Operasyon sonrası 5 ata el konuldu.

OTOYOL KENARINDA HAYVAN KEMİKLERİ BULUNDU

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çevre, Doğa Koruma Timi ekipleri, Horozlar Mahallesi otoyol yan yol mevkisinde bölgeye atılan hayvan kemikleriyle ilgili araştırma yapmak için çalışma yürüttü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda üstü kapalı kamyonetle bölgeye gelen kişilerin, içerisinde at veya eşek kemiği olduğu değerlendirilen kalıntıları çalılık alana attıkları belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve çevrede yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden C.T. ve H.T, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

AHIRA OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, kesim işlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir ahıra operasyon düzenledi. Ahırdaki 5 ata, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. Erenler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili inceleme yaparak, tutanak hazırladı. Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
