Gazze ve Filistin İçin STK'lar Hayrat'ta Buluştu

Hayrat İnsani Yardım Derneğinin ev sahipliğinde Gazze ve Filistin genelinde sürdürülen insani yardım çalışmaları değerlendirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin genel merkezindeki toplantıya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri katıldı.

Gazze başta olmak üzere Filistin genelinde yürütülen insani yardım çalışmalarına ilişkin güncel bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, bölgedeki ihtiyaçların daha etkili şekilde karşılanması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortaklaşa yürütülebilecek faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Hayrat Yardım Başkanı Hakkı Aygün, Kudüs ve Gazze'nin taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Kudüs ve Gazze başta olmak üzere İslam medeniyeti ve adaleti, tüm dünyada inşallah hakim olacaktır." ifadesini kullandı.

Filistin'e yönelik insani yardım çalışmaları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin ele alındığı toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA